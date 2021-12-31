عواصم - وكالات: حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من رد قوي للولايات المتحدة على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الزعيم الروسي أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون "خطأ جسيما".



وبعد مكالمة هاتفية بينهما استمرت 50 دقيقة هي الثانية في غضون ثلاثة أسابيع، أشار الرئيسان الى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.



وصرح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحافي افتراضي أن بوتين كان "مرتاحا" بشكل عام للاتصال.



من جهته قال مسؤول أميركي رفيع طلب عدم كشف هويته إن النبرة كانت "جدية وموضوعية".



لكن لم يكن هناك لجوء من قبل الطرفين لإخفاء عمق الخلاف أو المخاطر الكبيرة التي تخيم على أطراف أوروبا الشرقية، مع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأميركية في 10 يناير في جنيف.



وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي في بيان إن بايدن أوضح للرئيس الروسي "أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا".



وذكر أوشاكوف أن بايدن تطرق خلال المكالمة الى امكان فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا في حال استمر تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، قائلا "هذا سيكون خطا جسيما قد يؤدي الى نتائج خطيرة، إن لم تكن الأخطر. نأمل الا يحدث ذلك".



وأكد أوشاكوف أن روسيا تتطلع إلى "نتائج" ملموسة في محادثات يناير في جنيف، في حين طالب البيت الأبيض أيضا بأفعال و"خفض التصعيد" من قبل روسيا عند الحدود الأوكرانية.



وقالت ساكي "أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه المباحثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد وليس التصعيد".



في المقابل يرى الكرملين أن أمن روسيا يقتضي منع أي توسيع للحلف الأطلسي شرقا ووضع حد للنشاطات العسكرية الغربية في محيط روسيا، وهي منطقة تعتبرها موسكو دائرة نفوذ لها.



وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتهديد بغزو أوكرانيا التي يرابض على حدودها نحو 100 ألف جندي روسي.



وتنفي روسيا أن تكون تهدد أوكرانيا رغم أنها اجتاحتها في 2014 وضمت شبه جزيرة القرم، وهي تؤكد في المقابل أنها تريد أن تحمي نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف ولا سيما في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.



وفي بيان بعد المكالمة، قال الكرملين أن بايدن أبلغ بوتين أنه لن يتم نشر أسلحة هجومية أميركية في أوكرانيا.



لكن البيت الأبيض أكد أن بايدن أعاد فقط التأكيد على السياسة الحالية.



وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أن "الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة تواصل تقديم مساعدات أمنية دفاعية لأوكرانيا ولن تقدم أسلحة هجومية. لم يكن هذا التزاما جديدا".



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن بايدن قام بوضع مسارين، مضيفا "أحدهما هو مسار الدبلوماسية ، والمسار الآخر يرتكز أكثر على الردع بما يشمل من تكاليف باهظة".



في السياق عينه، رحبت الأمم المتحدة بالحوار بين الرئيسين الأمريكي والروسي حول القضايا الأمنية والاستراتيجية.



وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فلورنسا سوتو نينو، في تصريح ، إن المنظمة العالمية ترحب بالحوار بين الدول الأعضاء فيها.



وأضافت ممثلة الأمم المتحدة، خلال تعليقها على المحادثة الهاتفية: "نرحب دوما بالحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".