تتركز في محافظة حولي بـ 4722 عقاراً تليها الفروانية بـ 3215 عمارة

طارق عرابي

كشفت أحدث البيانات العقارية الصادرة عن اتحاد العقاريين أن إجمالي أعداد العقارات الاستثمارية بالكويت بلغ مع نهاية العام 2021 نحو 12994 عمارة، موزعة على 19 منطقة استثمارية في مختلف محافظات الكويت، هي (أبوحليفة، الجابرية، الجهراء، الرقعي، السالمية، الشعب، الفحيحيل، الفروانية، الفنطاس، القبلة، المرقاب، المنقف، المهبولة، بنيد القار، جليب الشيوخ، حولي، خيطان، شرق وصباح السالم).



وأظهرت الاحصائية الجديدة التي أصدرها الاتحاد وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن أغلب العقارات الاستثمارية تتركز في محافظتي حولي والفروانية، بواقع 4722 عمارة في السالمية وحولي، و3215 عمارة في كل من جليب الشيوخ والفروانية وخيطان.



وتصدرت منطقة السالمية القائمة بعدد 2911 عمارة، تلتها حولي بعدد 1811 عمارة، ثم جليب الشيوخ بعدد 1181 عمارة، فيما حلت منطقة الفروانية بالمرتبة الرابعة بعدد 1152 عمارة.



وفيما يلي قائمة تفصيلية بأعداد العقارات الاستثمارية في كل منطقة من الاعلى للأدنى:

1- السالمية 2911

2- حولي 1811

3- جليب الشيوخ 1181

4- الفروانية 1152

5- خيطان 882

6- المهبولة 799

7- المنقف 743

8- الفحيحيل 578

9- الجابرية 511

10- الجهراء 439

11- أبوحليفة 359

12- صباح السالم 315

13- شرق 313

14- الفنطاس 305

15- الرقعي 254

16- بنيد القار 198

17- الشعب 131

18- المرقاب 71

19- القبلة 41