أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري في وزارة الأوقاف عبدالحميد المطيري أن تطبيق «بوابة الأوقاف» على الهواتف الذكية، والذي أطلقه الوزير عيسى الكندري أمس بحضور وكيل الوزارة م. فريد عمادي يسمح للمسؤولين بتقييم أداء الموظفين للعام 2021م، كما يسمح للموظف بالاطلاع على نتائج التقييم الخاص به.



وبين المطيري في تصريح صحافي أنه يمكن تحميل التطبيق على الهواتف الذكية من خلال استخدام الرابط: http://onelink.to/rpgs88.



وأضاف أن التطبيق يتيح عملية تقييم الموظفين من قبل المسؤولين في الوزارة، ويسمح للموظف بمتابعة نتائج تقييمه وذلك من خلال الدخول على الرابط على أجهزة الكمبيوتر http://review.awqaf.gov.kw:5055، وذلك اعتبارا من تاريخ يوم غد أول يناير 2022م.



وتابع المطيري أن تقييم الأداء يعتبر من أهم الأنشطة والعمليات الخاصة بوزارة الأوقاف، حيث يساعد تقييم أداء الكفاءة للموظف على قياس قدرات الموظفين باختلاف مستوياتهم الوظيفية والتحقق من طبيعة تصرفاتهم وسلوكهم بالعمل.