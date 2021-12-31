أعلن منتخب مصر لكرة القدم ضم الثلاثي مروان حمدي لاعب نادي سموحة وإبراهيم عادل ومحمد حمدي لاعبي فريق بيراميدز، لقائمة الفراعنة التي تخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون الشهر المقبل في الفترة من 9 يناير حتي 6 فبراير ، بقرار من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب.



وذكر المنتخب المصري في بيان رسمي: "أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون . بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل قائمة من 25 لاعبا".



الى ذلك أسفرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو المنتخب المصري عن سلبية المسحة، ومن المقرر أن يخضع المنتخب المصري مرة أخرى، لمسحة طبية ثانية يوم 2 يناير المقبل، قبل انطلاق المعسكر المغلق للفراعنة، والسفر إلى الكاميرون.