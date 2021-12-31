ذكر مسؤولون في الفلبين أن السلطات تستعد لتوجيه اتهامات لمسافرة فلبينية تبين أنها مصابة بكوفيد19- ولكن يُزعم أنها غادلات الحجر الصحي وحضرت حفلا حيث نقلت العدوى لأشخاص آخرين.



ووصلت المرأة الفلبينية من الولايات المتحدة في 22 كانون أول/ديسمبر الجاري ولكنها قالت لأصدقائها في حفل في اليوم التالي أنها تمكنت من مغادرة فندق الحجر الصحي في منطقة ماكاتي سيتي بمانيلا الكبرى بسبب صلاتها الجيدة.



تبين أن المرأة مصابة بفيروس كورونا بعدما خضعت لاختبار في اليوم الخامس لوصولها ومن حينها تم عزلها .



وقال وزير الداخلية إدوارد آنو إن 15 فردا على الأقل من مخالطي المرأة أصيبوا بكوفيد19- .



وقال المتحدث الرئاسي كارلو نوجراليس "أي شخص يتعين محاكمته سوف يحاكم. القوانين موضوعة لا لشيء سوى حماية الجميع".



وبموجب البروتوكولات الحالية، يشترط على المسافرين الدوليين الخضوع لحجر صحي لخمسة أيام على الأقل ثم يخضعون لاختبار لكوفيد19- ويسمح لهم بالمغادرة حالما تتحول نتيجتهم لسلبية.



وصلت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد19- في البلاد إلى .2961 وبهذا يصل إجمالي حصيلة الإصابات في الفلبين منذ 2020 إلى أكثر من 841ر2 مليون، بحسب وزارة الصحة، مضيفة أن الوفيات وصلت إلى 51 ألفا و373 بإضافة 133 وفاة.