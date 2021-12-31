ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، شخصا لقيامه بغسل نحو 240 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية تمكنت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال .



وحاول المتهم إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقدرت تلك الممتلكات بـ240 مليون جنيه تقريباً.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.