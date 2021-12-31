روج المطرب عمرو دياب لأغنيته الجديدة (خلي الحجر ينطق) التي طرحها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " انستغرام ".



ونشر عمرو دياب مقطعا صوتيا دعائيا للأغنية وكتب:"خليك أول واحد يسمع أغنية خلي الحجر ينطق"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



وطرح عمرو دياب منذ أيام أغنية "كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.



وكان عمرو دياب قد طرح بداية الشهر الجاري أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي حيث ظهر خلال فيديو كليب الأغنية بـ 5 إطلالات مختلفة.



يشار إلى أن أغنية "أنت الحظ" التي طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" احتلت المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا على موقع يوتيوب والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.