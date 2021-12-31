كشفت وثائق حكومية نُشرت في الآونة الأخيرة أن قصر بكنجهام تلقى طلبا شخصيا من ويسلي كار عميد كنيسة وستمنستر للسماح لإلتون جون بالغناء في مراسم تأبين الأميرة ديانا.



وطلب كار من عضو بارز في العائلة المالكة إدراج أداء لجون، وهو صديق للأميرة ديانا، في جنازتها بعد وفاتها في حادث تحطم سيارة في باريس في أغسطس آب 1997.



وكتب كار في الملحوظة التي نشرها الأرشيف الوطني "هذه نقطة شديدة الأهمية في الجنازة ونحن نحث على التحلي بالجرأة. إنها حيث يحدث ما هو غير متوقع، شيء من العالم المعاصر الذي كانت الأميرة تمثله".



وأظهرت الوثائق أن التفكير المبدئي كان في أداء جون أغنيته السردية "يور سونج" (أغنيتك)، لكن كار أشار إلى أن أغنيته "كاندل إن ذا ويند" (شمعة في مهب الريح) التي غناها لمارلين مونرو في 1973 كانت بالفعل "تعزف وتغنى على نطاق واسع في أنحاء البلاد".



ولم ترد أي تفاصيل بشأن رد فعل القصر، لكن جون أدى الأغنية بعد تعديل الكلمات لإهدائها إلى "وردة إنجلترا".



وكانت الأغنية أحد أكثر اللحظات المؤثرة في جنازة ديانا التي شاهدها ما يصل إلى 2.5 مليون شخص في أنحاء العالم.