أظهرت نتائج استطلاع لشركة "يوجوف" تفاؤلا طفيفا في ألمانيا إزاء جائحة كورونا، حيث أعرب 15% من عينة الاستطلاع عن ثقتهم في أن الجائحة ستنتهي بشكل كبير أو بشكل كامل في 2022 .



وقال نحو 79% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 21 إلى 23 كانون أول/ديسمبر، أن فيروس كورونا سيواصل التأثير على الحياة العامة بصورة جزئية على أقل تقدير خلال العام المقبل. فيما قال 34% إن التأثير سيكون كبيرا.



وتعني النتائج أن الأفراد حاليا أكثر تشاؤما مما كان عليه الوضع قبل عام، عندما توقع 26% من الألمان في استطلاع يوجوف أن هناك نهاية للأزمة تلوح في الأفق.



وفي ذلك الوقت، كانت ألمانيا تخضع لإغلاق، ولكن إطلاق حملة التلقيح ضد الفيروس اعتبرت أساسا للأمل.