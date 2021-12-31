قال الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، إن الجمعية تعرض كتاب "فريد الأطرش العالمى نابعة عصره" للكاتب المهندس محمود الأحمدية رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش، وذلك بمقر الجمعية.



وأضاف السيد أنه ضمن احتفالات الجمعية لإحياء الذكرى 47 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، تقدم الجمعية خصم 20% على سعر الكتاب، ليصبح ثمنه 40 جنيها بدلا من 50 جنيها، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإعادة طبع الكتاب فى مصر ثلاث مرات، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من محبى وعشاق الفن، التعرف على تاريخ قامة كبيرة ورمز من رموز الفن المصرى والعربى .



كتاب "فريد الأطرش العالمى نابعة عصره" يتضمن العديد من المحطات الهامة فى مسيرة الموسيقار فريد الأطرش، وكيف استطاع إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية، وترك تراثاً موسيقيّاً ضخماً تستفيد منه الأجيال على مر العصور .



يشار إلى أن الجمعية قامت بإحياء ذكرى فريد الأطرش فى شهر ديسمبر الجارى من خلال أربعة احتفالات.