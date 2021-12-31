شهد عام 2021 رحيل المدفعجي الألماني غيرد مولر وبرنار تابي الرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي، بطل أوروبا 1993. في ما يلي أبرز الشخصيات الرياضية العالمية الراحلة العام المنصرم.



كانون الثاني/يناير5- بوب بريت، 67 عاماً، المدرب الأسترالي لنجم كرة المضرب السابق الألماني بوريس بيكر خلال أجمل أيام مسيرته.



10- أوبير أوريول، 68 عاماً، بطل رالي دكار ثلاث مرات، على عجلتين وأربع عجلات، اشتهر الفرنسي بعد ذلك كمدير للرالي الصحراوي.



شباط/فبراير5- جون بولين، 79 عاماً، القائد السابق لمنتخب إنكلترا للروغبي (15 لاعباً).



7- جان جوسلان، 81 عاماً، بطل فرنسا وأوروبا سابقاً في الملاكمة خلال الستينيات.



15- ليوبولدو خاسينتو لوكي، 71 عاماً، لاعب كرة قدم أرجنتيني، أحد نجوم منتخب بلاده المتوج بمونديال 1978 على أرضه.



27- هانو ميكولا، 78 عاماً، بطل العالم للراليات سابقاً المكنى "الفنلندي الطائر".



أيار/مايو6- كريستوف ريفو، 49 عاماً، حارس مرمى سابق في أندية لوهافر، باريس سان جرمان، رين وتولوز الفرنسية.



13- مارفين هاغلر، 66 عاماً، أسطورة ملاكمة أميركية في الوزن المتوسط، بطل العالم في هذه الفئة دون منازع بين 1980 و1987.



19- لي إيفانز، 74 عاماً، بطل أولمبي أميركي في سباق 400 م خلال أولمبياد مكسيكو 1968، اعتلى المنصة بقبضة عالية في حركة اعتراضية شهيرة ضد التمييز العنصري ضد السود في الولايات المتحدة.



23- ماكس موزلي، 81 عاماً، الرئيس البريطاني السابق للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بين 1993 و2009.



29- مارك إيتون، 64 عاماً، لاعب ارتكاز سابق في نادي يوتا جاز، أفضل مدافع في دوري "أن بي ايه" لكرة السلة بين 1985 و1989، اختير مرة واحدة للمشاركة في مباراة "كل النجوم".



آب/أغسطس15- غيرد مولر، 75 عاماً، أسطورة منتخب ألمانيا الغربية ونادي بايرن ميونيخ في الستينيات والسبعينيات، حصل على لقب "المدفعجي" (دير بومبر).



29- جاك روغ، 79 عاماً، الرئيس البلجيكي للجنة الأولمبية الدولية بين 2001 و2013.



أيلول/سبتمبر6- جان-بيار أدامس، 73 عاماً، مدافع سابق في منتخب فرنسا لكرة القدم، توفي بعد 40 عاماً في الغيبوبة بعد خطأ في التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة.

19- جيمي غريفز، 81 عاماً، علامة فارقة في كرة القدم الإنكليزية، مهاجم سابق في توتنهام ومنتخب "الأسود الثلاثة" أحرز لقب مونديال 1966.



تشرين الأول/أكتوبر3- برنار تابي، 78 عاماً، رجل أعمال، وزير، ممثل، رمز إعلامي ورئيس ناد رياضي. كان العلامة الفارقة في احراز مرسيليا لقب دوري أبطال أوروبا 1993، وهو الوحيد في خزانة الأندية الفرنسية.



13- أغنيس تيروب، 25 عاماً، عداءة كينية، حاملة ميداليتين في بطولة العالم على مسافة 10 آلاف متر ورابعة في أولمبياد طوكيو الأخير على مسافة 5 آلاف متر، طُعنت في منزلها في إيتن. اتهم زوجها بجريمة القتل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.



29- مهدي سرباح، 68 عاماً، حارس مرمى جزائري سابق، كان ضمن التشكيلة التي هزمت ألمانيا الغربية في مونديال 1982.



تشرين الثاني/نوفمبر12- رون فلاورز، 87 عاماً، أحد أفراد منتخب إنكلترا المتوج بلقب مونديال 1966 في كرة القدم.



28- فرانك وليامس، 79 عاماً، مؤسّس فريق وليامس في سباقات الفورمولا واحد والذي يحمل اسمه.



كانون الأول/ديسمبر3- لامين دياك، 88 عاماً، الرئيس السنغالي للاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، انتهت مسيرته بفضائح فساد مدوية.



3- هورست إيكل، 89 عاماً، آخر أبطال "معركة برن" والتي شهدت فوز ألمانيا الغربية بلقبها الأول في كأس العالم لكرة القدم عام 1954.

9- آل أونسر، 82 عاماً، سائق أميركي، بطل سباق 500 ميل الشهير في إنديانابوليس أربع مرات.



11- مانولو سانتانا، 83 عاماً، أسطورة في كرة المضرب، كان أول إسباني يحرز لقب بطولة ويمبلدون في 1966.