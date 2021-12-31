قرر فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي تمديد الإغلاق العام على الأشخاص غير الملقحين حتى 10 يناير المقبل؛ للحد من انتشار متغير (أوميكرون) من فيروس كورونا في البلاد.



وقال موكشتاين - في تصريح - إنه سيتم منح استثناء وحيد بمناسبة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، يعقبها مع بداية العام عودة القيود على الخروج للتسوق والعمل والترفيه.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعفاء الأطفال حتى سن 12 عامًا من هذه القيود لافتا الى بداية العام سوف تشهد البلاد توزيعا مكثفا للتطعيمات المعززة "الجرعة الثالثة" من لقاح كورونا .