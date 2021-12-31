أعلنت شركة أسترازينيكا عن تسليم أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى وزارة الصحة العامة التايلاندية الشهر الجاري، لاستكمال التزام مبدئي قدره 61 مليون جرعة.



وأضافت أنه سيتم توفير 60 مليون جرعة أخرى من اللقاح لتايلاند خلال عام 2022، بناء على اتفاق أبرم بين الشركة والحكومة التايلاندية في سبتمبر الماضي، بحسب موقع /ذا نيشن تايلاند/ الإخباري التايلاندي.



وقال جيمس تيج ، ممثل شركة أسترازينيكا في تايلاند: "إن دعم برنامج التطعيم الشامل التابع لوزارة الصحة العامة التايلاندية من خلال إنتاج وتوريد لقاحنا هو أولويتنا القصوى، وقد اكتسب أهمية عاجلة بعد ظهور متحور أوميكرون الجديد".



وأضاف: "لقد تمكنا من تسريع إمدادنا خلال الربع الأخير من العام وسنواصل دعم تايلاند في مواجهة التحديات الخاصة بالوباء".