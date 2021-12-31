قال جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو وعرض عبر موقع إنستجرام صورة له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.



ولم يذكر كانسيلو (27 عاما) شيئا عن مكان حادث السطو لكن النادي قال بعد ذلك إن الحادث وقع في منزل اللاعب البرتغالي.



وقال كانسيلو "بكل أسف تعرضت للاعتداء والإصابة من جانب أربعة جبناء حاولوا إلحاق الأذى بأسرتي.



"هذا ما يحدث عندما تقاوم".



وأضاف المدافع الدولي "نجحوا في سرقة كل المجوهرات وتركوني مصابا في الوجه.



"الأهم بالنسبة لي هو أسرتي ولحسن الحظ فإنهم على ما يرام".



وقال مانشستر سيتي في بيان إنه يقدم الدعم للاعب وأسرته بينما يتعاون كانسيلو مع الشرطة في التحقيقات.