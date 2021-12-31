افتتح نفق تايهو، أطول نفق طريق سريع تحت الماء في الصين، أمام حركة المرور ، في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين.



ويمتد النفق البالغ طوله 10.79 كيلومتر وارتفاعه 7.25 متر تحت بحيرة تايهو، ثالث أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.



ويعتبر الطريق جزءا من طريق تشانغتشو-ووشي السريع البالغ طوله 43.9 كيلومتر، والذي افتتح أيضا أمام حركة المرور.



وبدأ بناء النفق تحت الماء في يناير 2018، حيث استخدم المشروع معدات معالجة الفولاذ الأوتوماتيكية وأنظمة ذكية يمكن أن تضمن عدم تسريب أي مخلفات للصرف الصحي والغبار، وفقًا لفريق البناء.