أعلن وزير الثقافة والآثار والسياحة العراقي حسن ناظم، اكتشاف أكثر من ألفي قطعة أثرية في عموم البلاد خلال عام 2021.



وقال ناظم خلال افتتاح معرض لبعض القطع الأثرية المكتشفة في قاعة المتحف الوطني في بغداد "افتتحنا معرضا للقطع الأثرية المكتشفة هذا العام عن طريق البعثات الأجنبية والعراقية المشتركة، التي عملت في مناطق متفرقة من العراق".



وتابع أن الآثار المكتشفة حديثا تضم أكثر من ألفي قطعة جديدة تضاف إلى كنوز المتحف العراقي.



وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان أن اكتشاف هذه القطع تم بعمل مشترك بين ثمان بعثات أجنبية و12 بعثة عراقية محلية، وذلك في عدة محافظات، منها بغداد وبابل والناصرية والديوانية وكربلاء ونينوى والنجف الأشرف.



من جانبها، قالت رئيسة المعرض سيناء محسن، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "تم استلام 2250 قطعة أثرية اكتشفت خلال هذا العام"، مشيرة إلى "عرض 463 قطعة مختلفة تعود لأقدم العصور من 4500 قبل الميلاد إلى 630 ميلادية".



وتنوعت القطع الأثرية بين جرار فخارية وألواح ومحاريث فخارية وقناني زجاجية وأختام أسطوانية وقلائد تمثل حقبا مختلفة من تاريخ العراق، بحسب محسن.



وتعرضت الآثار العراقية بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 لأكبر سرقة في التاريخ، إذ جرى تهريب آلاف القطع خارج البلاد من قبل عصابات متخصصة.



واستعادت السلطات العراقية قبل عدة أسابيع أكثر من 17 ألف قطع أثرية مسروقة من الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.

وبحسب تقديرات مختصين في مجال الآثار، يوجد أكثر من 10 آلاف موقع أثري في العراق لم يجر التنقيب فيها سابقا بسبب تردي الوضع الأمني في عموم البلاد.