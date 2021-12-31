ذكر تقرير إخباري أنه سيكون لدى المستهلكين اليونانيين الذين يسعون لشراء هدايا العام الجديد، في اللحظة الأخيرة، فرصة حتى السادسة مساء، للتوجه إلى المتاجر،.



وذكرت صحيفة "كاتيميرني" اليونانية أن ساعات فتح معظم المتاجر، عشية العام الجديد، ستستمر من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، غير أن المتاجر الكبرى ستكون مفتوحة حتى الثامنة مساء.



وسيتم إغلاق البنوك قبل موعدها المعتاد بساعة واحدة، في الساعة الواحدة ظهرا وسيتم إغلاق جميع المتاجر والشركات.



ومن جهة أخرى، ذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، سجلت رقما قياسيا رابعا، خلال عدة أيام أمس الخميس، حيث بلغ 35 ألفا و580، بارتفاع من 28 ألفا و828، في اليوم السابق.



كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 72 ، وهو نفس الرقم، المسجل أمس الأول الأربعاء، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد، بسبب كورونا إلى

20 ألفا و708 حالات.