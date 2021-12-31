أوقفت العديد من الأندية الكبرى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ومن بينها إنتر ميلان ويوفنتوس مبيعات التذاكر للمباريات القادمة بعد أن قررت السلطات تخفيض سعة ملاعب كرة القدم في إيطاليا إلى خمسين في المئة كحد أقصى لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.



وأكدت وزارة الرياضة أنها خفضت سعة الأحداث الرياضية خارج القاعات من 75 في المئة إلى 50 في المئة. وبالنسبة للأحداث داخل الصالات تم تخفيض السعة إلى 35 في المئة ضمن قيود أخرى أعلنتها مساء الأربعاء. ودوري الأضواء الإيطالي متوقف حاليا بسبب العطلة الشتوية لمدة أسبوعين لكن مجموعة من الأندية الكبرى أوقفت مبيعات التذاكر قبل استئناف مباريات الدوري في السادس من يناير.



وقال إنتر ميلان حامل اللقب في بيان اليوم الخميس إنه أوقف مبيعات التذاكر إلى حين الحصول على المزيد من التفاصيل.



وأوقف يوفنتوس مبيعات التذاكر لأول ثلاث مباريات على أرضه في 2022 ضد نابولي وأودينيزي وسامبدوريا بينما فعل نابولي الشيء ذاته لمباراتيه ضد سامبدوريا وفيورنتينا ومواجهة الدوري الأوروبي أمام برشلونة في 24 فبراير.



وأوقف روما المبيعات يوم الأربعاء الماضي لمبارياته ضد يوفنتوس وكالياري وليتشي في حين أوقف لاتسيو المبيعات لمباراته التالية أمام إمبولي.