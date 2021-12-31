أفاد معهد أبحاث حكومي ألماني بأن أوروبا تشهد حاليا أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.



وقال "المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان" الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"إننا نشهد حاليا أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا

الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا".



ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.



ووفقا للباحثين "لا تلوح نهاية في الأفق- وتتراوح الدول التي تواجه تفشيا لانفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وأيرلندا، وما بين

روسيا والبرتغال". كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.



وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر وحتى أمس 29 كانون أول/ديسمبر. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية.



وأشار معهد أبحاث الحيوان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا.



وذكر المعهد أنه في خلال نفس الفترة تم في أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة في الطيور البرية و 534 إصابة في الدواجن. الصين تصدر دليلا يضم أكثر من 7.43 مليون قطعة من بيانات الموارد البيولوجية

(شينخوا) نشرت الأكاديمية الصينية للعلوم رسميا دليلا للموارد البيولوجية يضم أكثر من 7.43 مليون قطعة من بيانات الموارد البيولوجية.



ويجمع الدليل بيانات الموارد البيولوجية من 72 مكتبة للموارد في 40 معهدا للبحوث في الأكاديمية، والتي تشمل عينات بيولوجية، وموارد نباتية، وموارد وراثية، وموارد تجارب حيوانية، وموارد شبكة مراقبة التنوع البيولوجي.



وقالت الأكاديمية إن جميع بيانات الموارد متاحة للجمهور على بوابات الشبكة.



وقال ما جيون تساي، مدير مركز المعلومات ببرنامج الموارد البيولوجية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن ما تم إصداره من بيانات للموارد البيولوجية والنتائج ذات الصلة سيعزز بشكل فعال تكامل وتبادل بيانات الموارد البيولوجية الصينية ويدعم الصناعة البيولوجية الوطنية.



وأوضح ما أن الموارد البيولوجية هي الأساس المادي الأساسي للتكاثر البشري والتنمية، مضيفا أن الصين لديها بعض أغنى الموارد البيولوجية على وجه الأرض من حيث التنوع والكم