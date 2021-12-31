أعلن المسئول الحكومي عن شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفلبين كارليتو جالفيز جونيور أن حوالي 5.2 مليون طفل تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس منذ بدء حملة التطعيم الوطنية ضد الجائحة في الفلبين.



وقال جالفيز باللغة الفلبينية خلال إيجاز بثته وسائل الإعلام الحكومية ونقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية "نحن سعداء لأن الأطفال، أكثر من 8 ملايين منهم تم تطعيمهم بالجرعة الأولى بينما تلقى 5.2 مليون جرعة ثانية من اللقاحات المتوفرة لدينا ضد الفيروس".



وأضاف "أن الفلبين تتفاوض مع شركة فايزر الأمريكية لتسريع تسليم اللقاحات التي طلبتها لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، ونأمل أن تصل في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير المقبل".



يشار إلى أن الفلبين وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح فايزر-بيونتك لتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وقبل ذلك، كان القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما فقط هم المؤهلون للحصول على جرعة من شركة فايزر أو موديرنا.



وبشكل عام، أكد المسئول الفلبيني أن بلاده حصنت أكثر من خمسين مليونا ضد الفيروس التاجي.