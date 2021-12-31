رغم كثرة قصص معاناة أصحاب السيارات مع التوكيلات المحلية بشأن كل شيء بدءا من تكلفة العمالة وحتى الخدمة، شهدت فنلندا شكلا مختلفا للاحتجاج على المشكلات التي يواجهها أصحاب السيارات مع وكلاء الشركات.



فقد اختار شخص فنلندي تفجير سيارته تسلا موديل إس بالديناميت احتجاجا على طريقة شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح لعملائها بعد البيع.



بدأت القصة مع الفنلندي توماس كاتاينين الذي يمتلك سيارة تسلا موديل إس طراز 2012 عندما ظهرت أمامه على لوحة العدادات إشارة إلى وجود خلل ما. فتوجه إلى الوكيل الرسمي للشركة الأمريكية لإيجاد حل للمشكلة. وبعد حوالي شهر من وجود السيارة في ورشة الإصلاح، قالوا له إنه لا يوجد شيء يمكن عمله لحل المشكلة، وإنهم قرروا استبدال حزمة البطارية وهي غالية الثمن بالطبع.



وكان عيب البطارية خارج تغطية الضمان وهو ما يعني أن صاحب السيارة أصبح مطالبا بدفع حوالي 20 ألف دولار لإصلاح السيارة. وأمام هذا الموقف قرر توماس كاتاينين التعبير عن احتجاجه بطريقة مختلفة فاتصل بمجموعة تقوم بإنتاج فيديوهات لتفجير الديناميت وتنشرها على موقع يوتيوب، واتفق معهم على تفجير السيارة بدلا من دفع تكلفة الإصلاح العالية.



وتم نقل السيارة إلى منطقة نائية في قرية جالا التي يقطنها عدة آلاف من الأشخاص فقط. وتم إنشاء سياج خشبي حول منطقة التفجير كإجراء وقائي. وتم وضع حوالي 66 كيلوجرام من المتفجرات حول جسم السيارة الخارجي لتفجيرها.



وبعد تفجير السيارة جلس توماس وعلى وجهه كل علامات الارتياح والرضا. في الوقت نفسه أصبح هذا الفيديو هو الأعلى مشاهدة على قناة مجموعة تفجيرات الديناميت الفنلندية، حيث تمت مشاهدته حوالي 4 ملايين مرة خلال أسبوع.