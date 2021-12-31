نشرت الأكاديمية الصينية للعلوم رسميا دليلا للموارد البيولوجية يضم أكثر من 7.43 مليون قطعة من بيانات الموارد البيولوجية.



ويجمع الدليل بيانات الموارد البيولوجية من 72 مكتبة للموارد في 40 معهدا للبحوث في الأكاديمية، والتي تشمل عينات بيولوجية، وموارد نباتية، وموارد وراثية، وموارد تجارب حيوانية، وموارد شبكة مراقبة التنوع البيولوجي.



وقالت الأكاديمية إن جميع بيانات الموارد متاحة للجمهور على بوابات الشبكة.



وقال ما جيون تساي، مدير مركز المعلومات ببرنامج الموارد البيولوجية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن ما تم إصداره من بيانات للموارد البيولوجية والنتائج ذات الصلة سيعزز بشكل فعال تكامل وتبادل بيانات الموارد البيولوجية الصينية ويدعم الصناعة البيولوجية الوطنية.



وأوضح ما أن الموارد البيولوجية هي الأساس المادي الأساسي للتكاثر البشري والتنمية، مضيفا أن الصين لديها بعض أغنى الموارد البيولوجية على وجه الأرض من حيث التنوع والكم