في ظل غياب كتب المناهج الدراسية في ليبيا تبذل الأسر ما في وسعها لإيجاد بدائل مع انهيار نظام التعليم في البلاد.



فيبحث التلاميذ لدى الأصدقاء عن النسخ النادرة لمساعدتهم على اجتياز الاختبارات في حين يطبع البعض الكتب على نفقته الخاصة، وهو عبء لا تقوى العديد من الأسر على تحمله وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة سياسية تشهدها ليبيا.



ويقول الموطن محمد الطواحني (54 سنة) إن الناس يعانون من غلاء الأسعار "الكراسة ليست رخيصة والقلم ليس رخيص والمشكلة الكبري أن بعض المدارس يطلبون في كماليات يطلبون من طالب في كماليات لا يرعون في ظروف الأب". وأضاف "أنا أشعر بنفسي أضع في رقم في القرطاسية رقم كبير جدا".



وتقول الأسر إن طباعة كتاب واحد تتكلف عشرة دنانير ليبية (2 دولار).



وقالت انشراح الحاسي المعلمة في مدرسة السد العالي "عدم توفر الكتب، عدم جاهزية الحصص، عدم جاهزية الطالب، حمولة وكاهل علي عاتق ولي الأمر طبعا يلجأ إلي تصوير في خارج المدارس، التصوير صعب على أولياء الأمور الحياة نعيشها كلنا، سيولة غير متوفرة المفروض إنه كان الكتب متوفرة قبل بداية العام الدراسي".



وكانت لجنة حكومية تتولى طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها لكن الحكومة أمرت وزارة التعليم العالي بتولي الأمر مما تسبب في تعطل توريد الكتب.



وقال متحدث باسم الوزارة إن الحكومة شكلت لجنة لمعالجة هذه المسألة وستكلف شركات محلية وأجنبية بطباعة 34 مليون كتاب يمكن إتاحتها قريبا.



وأضاف علي أحمد سالم، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة اللجنة الوزارية لمتابعة موضوع نقص الكتاب المدرسي "مجلس الوزراء استشعر الحقيقة خطورة الموقف إن هذا الموضوع يتعلق بأمن قومي ليس متوفر الكتاب لدي الطالب خاصة مع بداية العام الدراسي الحالي ولا يوجد في المخازن إلا ما يغطي عشرة بالمئة من احتياجات المؤسسات التعليمية سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي".



وأدرج بالمدارس الليبية هذا العام إجمالا مليون و595747 تلميذا.