تقترب ألمانيا من إتمام المراحل الأخيرة في التخلص التدريجي من الطاقة النووية، حيث ينتهي اليوم الجمعة تشغيل ثلاث محطات أخرى للطاقة النووية في البلاد.



ومن المقرر إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية في بلدات بروكدورب بولاية شليزفيج هولشتاين، وجرونده في ولاية سكسونيا السفلى، وجوندريمينجن في ولاية بافاريا، وإخراجها من الشبكة في ليلة رأس السنة الجديدة.



وفي المقابل، ستستغرق عملية التفكيك المنصوص عليها قانونا سنوات عديدة.



وخلال العام الجديد، ستواصل ثلاث محطات طاقة نووية متبقية في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وسكسونيا السفلى إنتاج الكهرباء حتى يتوقف الإنتاج هناك أيضا في غضون عام واحد بالضبط، لتنتهي بذلك عملية التخلص التدريجي من الطاقة النووية رسميا. ومع ذلك، قد يستمر العمل في منشأتين نوويتين لإنتاج وقود وعناصر احتراق بغرض التصدير.



وفي جرونده أعلن معارضون للطاقة النووية أنهم سيحتفلون بإغلاق محطة الطاقة من خلال مظاهرة.



وفي عام 2011 قررت الحكومة الألمانية التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية.



لكن في الآونة الأخيرة، دعا المزيد من مؤيدي الطاقة النووية مجددا إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة، لأنه، على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم على سبيل المثال، ينتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ.