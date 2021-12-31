اعترف المطرب صابر الرباعي بتعرض أبنائه الكبار للظلم، بسبب انشغاله عنهم بالسفر الدائم والعمل بحثا عن المكانة الفنية والشهرة، وقال: «أنا مشوفتش ولادي وهما بيكبرو، ولم أعطهم من وقتي بسبب الحفلات والسفر لفترات طويلة خارج البلاد، بحاول دلوقتي أعوض ولادي الصغيرين، وبسافر لفترات قصيرة أسبوع بالكتير أو 3 و4 أيام عشان مبعدش عنهم، وعشان أنا مفتقد إحساس أني أكون معاهم كمان، وحاسس اني ظلمت ولادي الكبار، بس كنت مرغم ومجبر ومعنديش حل تاني».



وتابع الرباعي، أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها «حبر سري»: «أنا بغير على بنتي جدا من الزواج، خصوصا انها لسه صغيرة عندها 20 سنة، بس بعطيها الحرية تختار الشخص المناسب ليها، لأنها خلاص بقى عندها الخبرة والوعي والاستقلالية في الاختيار».



وكشف صابر عن رغبته في خوض تجربة التمثيل حاليا، وأكد انه لم يندم على الفرص الضائعة التي عرضت عليه السنوات الماضية، وقال: «اتعرض عليا التمثيل وأنا لسه كنت ببحث عن نفسي كمطرب مش عن صابر الرباعي الممثل، وعمرو عرفة عرض علي فيلم (حب البنات) مع الفنانة ليلى علوي وحنان ترك واللي أخد دوري هو الفنان أشرف عبدالباقي».



وأضاف: «مندمتش لأنه مكنش وقته خالص، ودلوقتي ممكن أمثل لأني أثبت نفسي كمطرب خلاص، وكلمني صديقي وحبيبي المخرج اللبناني وليد ناصيف، وعملنا مع بعض أغاني كتير، وأقترح عليا نعمل فيلم حول شخصية صابر نفسها وعجبتني الفكرة بس ما زلنا لم ننفذها، ولو اليوم عرض عليا فيلم مناسب لشخصيتي هوافق».