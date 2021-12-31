القاهرة - محمد صلاح



رغم فسخ خطبتهما وفشل العلاقة العاطفية بينهما، حرص المخرج سامح عبدالعزيز على ترشيح خطيبته السابقة الفنانة نانسي صلاح للمسلسل الرمضاني المقبل بعنوان «يوتيرن» مع ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن، منهم توفيق عبدالحميد العائد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وعبير صبري وصفاء الطوخي، والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.



وأكدت نانسي أنها وخطيبها السابق فصلا تماما بين عملهما وعلاقتهما الشخصية، وان ترشيحه لها لأن الدور مناسب لها وليس مجاملة، وأنه مخرج متميز وله تاريخ كبير من الأعمال الفنية الناجحة.



في حين أشار سامح الى أن الشخصية تنادي الفنان لتجسيدها وانه حين قرر إخراج المسلسل وجد أن نانسي أفضل من يجسدها وأنها فنانة مميزة.