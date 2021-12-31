انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا حول انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، خاصة بعد ظهور كل منهما بمفرده في مناسبات مختلفة وسفر إيمي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بمفردها.



وخرج الرداد بتصريحات صحافية له نفى هذه الأخبار والتأكيد على أنها مجرد شائعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة وأن مروجيها لا يشغلهم سوى الحديث عن الآخرين، وقال: «ده كلام سخيف وفاضي، ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس»، مشيرا إلى أنه منشغل في الوقت الحالي بمسرحيته الجديدة «في نص الليل» والتي يشاركه في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم: ريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن وغادة عادل.