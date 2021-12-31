أكدت الفنانة دينا أنها تزوجت 9 مرات كلهم من خارج الوسط الفني، لأنها تعتبر نجوم الفن زملاء عمل فقط، ورفضت الإجابة عن سؤال هل هي متزوجة الآن، ولكنها قالت إن الرجل الوحيد الذي لم يخذلها هو ابنها «علي».



وأضافت دينا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»: «أحد أزواجي طلب منى أسيب الرقص أو الطلاق، وقررت أتطلق، والسبب في تعاستي الزوجية حب الرقص، وأنا في البيت ست عادية جدا وبفصل نفسي خالص عن الفن وبطبخ كويس جدا، لدرجة أن ابني علي بيدرس طبخ خارج مصر وهيبقى شيف».



ورفضت دينا الإجابة عن سؤال «هل انت متزوجة الآن؟»، وقالت: «الحاجات دي مش بيترد عليها، ولا تعقيب، وضل الحيطة أفضل من الراجل اللي ما يصونيش، وفترة حدادي على أي رجل تزوجته لا تزيد على 3 أيام».



وتذكرت دينا زيجتها الأولى، مؤكدة انها اختارت الزواج من راقص في فرقة فنون شعبية أكبر منها بكثير، لأن والدها رفض وقتها احتراف الرقص، لافتة إلى أنها كانت تدرس الفلسفة في الجامعة صباحا، وترقص في الملاهي الليلية مساء، مشيرة إلى انها تحب لقب أطلق عليها في لبنان وهو «الراقصة حافية القدمين»، موضحة أنها تحب الرقص بدون أحذية، وقالت: «بحب أن تكون رجلي قريبة من الأرض والطبيعة».



وتابعت: أنا خريجة آداب قسم فلسفة، ومعايا ماجستير في فلسفة المسرح اليوناني، وأشارت إلى أن والدها مهندس لاسلكي، وأمي كانت تشتغل في سفارة الهند في روما، وانفصلا وأنا عندي ٥ سنوات.



وكشفت دينا عن سر في حياتها، قائلة إنها حاولت الانتحار وهي في ثانوية وأضافت: كنت ضعيفة إيمان أو عندي قصر نظر في أمور معينة، ومن أصعب المواقف في حياتي إني كنت معتقدة أن أمي ماتت، وهي على قيد الحياة، بسبب أن جدي كان بالنسبة ليه التي تطلق تعتبر ميتة لأنه صعيدي، وحتى الإعدادية لم أكن أعرف غير أنها ميتة.



واعترفت دينا بإجراء عملية تجميل في الأنف منذ 4 سنين وقالت: لأنني حصلي كسر في غضروف الانف، وتابعت: نفسي ابني علي يتزوج وينجب أطفالا صغيرين، وأنها لا تخاف من كبر السن وانها هتكون جدة جميلة اوي، ومن المشاهد التي لا أستطيع حذفها من حياتي مشهد وفاة مديحة كامل لأنها طلبت انها تشوفني وشوفتها وهي متوفية، والمشهد الثاني هو زوجي سامح الباجوري لأني عشت معاه فترة مرضه بالسرطان.



وأضافت: كتبت وصيتي عند المحامي مرتين والأخيرة كانت أثناء إصابتي بالكورونا لأني كنت حاسة اني خلاص هموت، وكان الهدف هو تأمين مستقبل ابني ويبقى عارف حقيقة ممتلكاته وهو الراجل الوحيد الذي لم يخذلني هو علي ابني، وكنت بفكر اكتب مذكراتي لابني وتراجعت لأني اكتشفت انه عارف كل حاجة عني من الانترنت.



وأشارت دينا إلى أنها من عشاق النجم الراحل أحمد زكي وكانت ستتعاون معه وقالت: كنت هعمل معاه فيلم «مستر كارتيه»، والمخرج محمد خان اختار ممثلة وجابها مكاني واتجوزها في نصف الفيلم، وزعلت جدا.