ناصرالعنزي



عزز كاظمة من تواجده في صدارة دوري stc للدرجة الممتازة بفوزه المستحق على التضامن "4-2" أمس ضمن منافسات الجولة السابعة ورفع رصيده إلى 17 نقطة، في حين بقي التضامن في مركز متأخر بأربع نقاط.



وأنهى البرتقالي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها المتألق شبيب الخالدي هدفين "5و23" والأردني أحمد العرسان"34" ، ولكن قلص التضامن النتيجة في الشوط الثاني عن طريق حامد الرشيدي وعبدالله الهزاع. ثم اختتم عبدالله غانم الأهداف الكظماوية في الدقيقة الأخيرة من المباراة "90".



وسيطر كاظمة على مجريات المباراة وخصوصا في الشوط الأول وتألق بشكل خاص شبيب الخالدي الذي سجل هدفين وأقلق دفاع الخصم بتحركاته وساعده بذلك خط الوسط النشط حمد الحربي ورضا هاني وأحمد العرسان وفي المقدمة الثلاثي المتفاهم بندر بورسلي وشبيب الخالدي وعمر حبيتر، حيث فضلهم المدرب داركو على المهاجم المحترف ادواردو الذي تواجد في الاحتياط ، وبذلك يواصل كاظمة عروضه القوية وأصبح مؤهلا للفوز بلقب الدوري.



أما التضامن فقد ساءت حالته في الشوط الأول بسبب تنظيمه الدفاعي المفتوح ثم تدارك وضعه في الشوط الثاني وقلص الفارق لكنه لم يتمكن من صد هجمات خصمه وتلقت شباكه هدفا رابعا.