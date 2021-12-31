عبدالعزيز الفضلي



دعت الهيئة العامة للرياضة وزارة التربية إلى اجتماع مشترك لبحث تنفيذ قرار تفرغ الرياضيين للمشاركة في البطولات الدولية سواء التي تقام داخل البلاد أو خارجها.



جاء ذلك في كتاب وجهته الهيئة إلى وكيل التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه.



وتضمن الكتاب أنه من منطلق التعاون القائم والدائم بين الجانبين وإيماء لأحكام قانون الرياضة، والتعاميم والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، بشأن منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها، يرجى التنسيق لتحديد موعد للاجتماع المشترك بخصوص التفرغات الرياضية والتي تخدم المصلحة العامة للجميع.