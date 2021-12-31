أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي تعميما إداريا موجها إلى مديري إدارات المساجد بشأن الاحترازات الصحية في المساجد وضرورة التنبيه على الأئمة والخطباء والمؤذنين وجميع العاملين في المساجد بالتقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالتالي:



1 - إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين مع فتح جميع النوافذ.



٢ - التأكيد على المصلين بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها (إحضار كل مصل سجادته الخاصة ولبس الكمام).

3 - المساهمة في عملية دخول وخروج المصلين وعدم السماح بالتزاحم عند أبواب المساجد.



4 - التأكيد على المصلين بعدم السماح بدخول المصابين بڤيروس كورونا أو المخالطين لهم أو من هم في الحجر المنزلي.



5 - توجيه كل من يعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري وأمراض القلب والأمراض المصاحبة للشيخوخة بعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة والصلاة في منازلهم.



6 - إبلاغ إدارة المساجد في حالة عدم تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية بعد التنبيه عليهم.



7 - التأكيد على أنه سيتم إغلاق المسجد المخالف لتطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المصلين.