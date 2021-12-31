كشف خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مصير اللاعب مع الشياطين الحمر وإمكانية رحيله في يناير.



وانتشرت بعض التقارير الإنجليزي التي تفيد نية رونالدو في الانتقال إلى ناد آخر بهدف خوض تحد جديد.



وأوضحت صحيفة “الدايلي ميل” أن رونالدو تعرض لبعض الانتقادات بسبب طريقة لعبه، وعدم توظيف إمكانياته لصالح الفريق.



من جانبه، أكد رونالدو أنه سعيد مع الشياطين الحمر في الوقت الحالي وأنه يسعى لتقديم كل ما يمكنه لمصلحة الفريق وقال مينديز : “سيواصل رونالدو تقديم أدائه القوي والرائع كما هو الحال دائماً في مسيرته وأنا متأكد تماماً أنه سيكون موسماً رائعاً بالنسبة له”.



الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد أنهى عام 2021 بهدفٍ رائع في شباك بيرنلي في لقاء مانشستر يونايتد الأخير في الدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.