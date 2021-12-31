بعد مكاسب ناهزت 25% في عام 2020، خالف الذهب الاتجاه في 2021 ليهبط بنسبة 5%، وسط عوامل ضاغطة تضمنت سرعة تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن الثقة بعد اكتشاف التطعيمات وميل المستثمرين إلى المخاطرة في أسواق الأسهم.

توقع محللون ومتخصصون في مقابلات سابقة مع "العربية"، استمرار الضغوط على أسعار الذهب خلال عام 2022، وسط تغيير جذري في السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية ورفع أسعار الفائدة، مما يقلل جاذبية الذهب.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

كانت مستويات التضخم حول العالم عامل تثبيط لارتفاع أسعار الذهب في 2021، مع توجه السيولة النقدية إلى أسواق الأسهم نتيجة للارتفاعات القياسية خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وشكل ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 70% بين الربع الثالث 2018 والربع المماثل من 2020، ضغوطا على تحركاته المستقبلية المنظورة.

وتعتبر توقعات المحللين حول أسعار الذهب للعام الجديد محبطة إلى حد ما، حيث توقع بنك الاستثمار الهولندي "إيه.بي.إن امرو"، تراجع أسعار الذهب في 2022، بنسبة 16%، فيما ذهب دويتشه بنك إلى ما أبعد من ذلك فتوقع تراجع أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأونصة في العام الجديد، ليتراجع بعدها إلى 1300 دولار في عام 2023.