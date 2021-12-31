كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، ارتفاع قيمة التداولات في سوق السندات خلال 2021 بنسبة 43.9%، على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن قيمة التداولات في سوق السندات سجلت 544 مليار جنيه خلال 2021، مقابل نحو 378 مليار جنيه خلال 2020.

وأشار التقرير إلى إطلاق مؤشر السندات الحكومية خلال شهر أغسطس الماضي، وذكر أن قيمة التداولات في سوق السندات بلغت خلال 2019 نحو 183 مليار جنيه، مقابل 63 مليار جنيه في 2018، و78 مليار جنيه خلال 2016، و89 مليار جنيه خلال 2015، و67 مليار جنيه في 2014.



وأشار إلى ارتفاع قيمة زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة خلال عام 2021 إلى 20 مليار جنيه، مقابل نحو 8.7 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 130%.

وأوضح التقرير أن زيادات رؤوس الأموال خلال 2021 مقسمة ما بين 18.01 مليار جنيه زيادة غير نقدية في السوق رئيسية، و1.95 مليار جنيه زيادة نقدية. وأضاف أنها مقسمة كذلك ما بين 7.6 مليون جنيه زيادة نقدية في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، و40.9 مليون جنيه زيادة غير نقدية.

وبلغت أرباح الأسهم المدرجة خلال العام الحالي 114 مليار جنيه، حيث ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 17.5%، بعدما قفز من مستوى 651 مليار جنيه بنهاية إغلاق عام 2020 إلى نحو 765 مليار جنيه بنهاية تداولات العام الحالي.

كما صعدت قيمة التداول بالسوق الرئيسية إلى 332 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 254 مليار جنيه في عام 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 30%. وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 93 مليار جنيه في عام 2021، مقابل 34.51 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 166%.

على صعيد تعاملات ديسمبر الماضي، سجلت الأسهم مكاسب بقيمة 43 مليار جنيه، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86%، ليغلق على 11949 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.48% لينهي تعاملات ديسمبر عند مستوى 2201 نقطة. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 4.83% ليغلق على 3255 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول خلال ديسمبر نحو 84.7 مليار جنيه، بكمية تداول وصلت إلى 11.2 مليار ورقة منفذة من خلال 947 ألف عملية، مقابل قيمة تداول عند 80.1 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، بكمية تداول 8.25 مليار ورقة منفذة على 855 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 60.09% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة الذي بلغ 21.46 مليار جنيه، في حيث مثلت قيم التداول للسندات نحو 39.91% خلال شهر ديسمبر.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال ديسمبر، سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3% والعرب على 9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 935.5 مليون جنيه خلال ديسمبر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 126 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.