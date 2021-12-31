من الطبيعي أن تشهد أي شركة تغييرات عديدة خلال نموها، لكن المشكلة تكمن في أن بعض الموظفين يقاومون هذه التغييرات بعدة طرق، إما بتجنب المشاركة في التغيير، أو بإظهار سلوك عدواني سلبي، أو بأي شكل آخر يضر بالعمل.

ولأن من مهام القادة إجراء التغييرات، فمن المهم قبل حدوث ذلك أن يفكر المديرون مليًا في نتائج هذه التغييرات، وكيف ستؤثر على الموظفين، وكيف سيكون رد فعلهم تجاهها، فمعرفة مثل هذه الأمور، ستجعل من السهل وضع خطة عمل تساعد على إجراء التغييرات بشكل سلس.



1- الخوف من المجهول (المفاجآت)

- عندما يتم إجراء التغيير دون تحذير الأشخاص مسبقًا، أو مساعدتهم على فهم ما سيحدث، وكيف سيؤثر ذلك على عملهم، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى مقاومة الموظفين التغيير بسبب خوفهم من المجهول.



2- عدم الثقة

- إذا كان الموظفون يحترمون مديرهم لأنه بنى الثقة معهم على مدار فترة زمنية طويلة، سيكون الفريق في هذه الحالة أكثر تقبلاً للتغييرات، بينما إذا كان المدير جديدًا، ولم يكتسب ثقة موظفيه بعد، فمن الممكن أن يتسبب عدم الثقة في مقاومتهم للتغيير.



3- انعدام الأمان الوظيفي

- يحدث ذلك عندما تعلن الشركة عزمها إعادة الهيكلة أو تقليص العمالة، مما يشعر الموظفين بالخوف من فقدان وظائفهم، أو من نقلهم إلى وظائف أخرى لا يريدونها.



4- سوء التوقيت

- قد يؤدي إجراء الكثير من التغييرات خلال فترة زمنية قصيرة إلى حدوث مقاومة من جانب الموظفين، فإذا لم يتم تنفيذ التغيير في الوقت المناسب، أو بالمستوى المناسب من التعاطف، فلن ينجح عادة.

5- استعداد الفرد للتغيير

- يختلف رد فعل الأشخاص تجاه التغيير، فالبعض يستمتع بالتغيير لأنه يوفر له فرصة لتعلم أشياء جديدة، كما يمنحه فرصة للنمو على المستوى الشخصي والمهني.

- على الجانب الآخر هناك أشخاص يكرهون التغيير، لأنهم يفضلون أن يكون هناك روتين محدد يعيشون وفقه، وعادة ما يكون أولئك أكثر مقاومة للتغيير.