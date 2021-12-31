حافظت "آبل" على صدارة شركات الجوالات من حيث المبيعات في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، بدعم من نجاح أحدث سلسلة جوالات "آيفون 13"، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق "كاونتر بوينت ريسيرش".

وسيطرت الشركة الأمريكية على حصة في السوق الصينية 23.6% خلال نوفمبر، بعدما تفوق أدائها على شركات الجوالات الذكية الأخرى في الشهر السابق للمرة الأولى منذ عام 2015، وفي المرتبة الثانية جاءت "فيفو" بحصة سوقية 17.8%.

يذكر أن "آبل" استفادت من المشاكل التي تواجهها أكبر منافسيها المحليين، إذ تراجعت شحنات ومبيعات موديلات "هواوي" منذ تعرض الشركة الصينية للعقوبات الأمريكية العام الماضي.

ورغم ذلك فإن صدارة "آبل" في الصين قد تكون قصيرة الأجل، إذ يتوقع "إيثان تشي" المحلل لدى "كاونتر بوينت" أن شهر ديسمبر أو يناير قد يكون نقطة تحول بعد انتهاء أصحاب جوالات "آيفون" في الصين من تحديث أجهزتهم القديمة.

وحسبما ذكرت "وول ستريت جورنال"، أشار "تشي" إلى أن "آبل" قد تتراجع عن العلامات التجارية الصينية مثل "أوبو" و"فيفو" و"هونور" في وقت مبكر من العام الجديد.