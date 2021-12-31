

رفض مهاجم برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي تلبية دعوة منتخب المغرب للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في الكاميرون مطلع العام المقبل، حيث كان يأمل المشاركة عقب البطولة الأفريقية المرتقبة خاصة أن وضعه مع برشلونة في الوقت الحالي عبارة عن فرصة لإثبات الوجود وتثبيت الأقدام في ظل وجود منافسة شرسة في التشكيلة من قبل انس وفاتي وعثمان ديمبلي و فيران توريس ناهيك عن إمكانية استمرار فيلب كوتينيو.



وأشارت بعض التقارير الإسبانية الى ان الزلزولي "يرفض ارتداء قميص المنتخب المغربي رسمياً "، وهو امر غير صحيح، حيث أوضح الزلزولي لمدرب منتخب المغرب أن الضغط في النادي الكاتالوني كبير جداً ويطلب عدم استدعائه للبطولة الأفريقية مع الأخذ بعين الاعتبار استدعائه في المستقبل، وبعد انتشار الشائعات عبر وسائل الاعلام الإسبانية قام الزلزولي بتغيير السيرة الذاتية له في تطبيقات التواصل الاجتماعي فقام بإلغاء كل شيء ووضع علم المغرب فقط في إشارة منه الى فخره واعتزازه بجنسيته المغربية وولائه التام لها مفنداً توجهات بعض الصحف الأجنبية التي أكدت أنه يفضل اللعب في منتخب إسبانيا .