تعرض مدافع مانشستر سيتي وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جواو كانسيلو الليلة الماضية للضرب والإصابة إثر مداهمته عملية سطو، وعرض عبر موقع إنستغرام صورة له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.



وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كانسيلو قال: تعرضت لهجوم من طرف "أربعة جبناء" سرقوا كل المجوهرات من المنزل.



كما ذكرت أن جواو لم يقف مكتوف الأيدي أمام اللصوص حين باغتهم اثناء عملية السطو في موقف غير متوقع منهم فقاومهم بقدر ما استطاع وتعرض لجرح في الرأس أثناء التحامه معهم في محاولة للدفاع عن ممتلكاته، وكانت شريكة اللاعب وابنتهما الرضيعة في المنزل وقت وقوع الجريمة وقال :" لقد سرق اللصوص المجوهرات وبعض الأشياء الثمينة مادياً ولكن لم تتعرض عائلتي لأي أذى وهو المهم " .