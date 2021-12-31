انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ، سياسة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أنها تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد بلاده.



وقال لاڤروڤ في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، نشرتها امس، إن دول الحلف تبني قواعد في أوكرانيا، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام. وأضاف: «أجرت دول الناتو في عام 2021 سبع مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني».



وأشار الوزير إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 64 ألفا. وأكد لاڤروڤ أن «هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا، لافتا الى أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل». كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.



وتابع لاڤروڤ في تصريحاته أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان التوازن الإستراتيجي والتخلص من التهديدات، إذا لم تتلق ردا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية خلال فترة زمنية معقولة.



وقال لاڤروڤ: «بالنسبة لسكان دونباس، حيث يعيش مئات الآلاف من مواطنينا، ستتخذ روسيا جميع التدابير اللازمة لحمايتهم.

وسنواصل بذل الجهود لحل الصراع الأوكراني الداخلي بالوسائل السياسية والديبلوماسية». وتابع الوزير الروسي: «إن الأساس الذي لابديل له هو «مجموعة تدابير» اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202»، مشددا على أنه «سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييڤ ضد دونباس».



مشيرا إلى أن بلاده «لن تسمح بإغراق المبادرة الروسية في مناقشات لا تنتهي».