نعت د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب والباحث د.جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذي توفي صباح الجمعة عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.



وقالت عبدالدايم «إن الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة»، مضيفة أن الراحل وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به، وأشارت إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها، متابعة أنه مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.



كما نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري برئاسة الكاتب الصحافي كرم جبر، د.جابر عصفور، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وذكر المجلس - في بيانه - أن الراحل جابر عصفور كان أحد أساتذة التنوير والتثقيف، وأثرى المكتبة المصرية والعربية بالعديد من المؤلفات في النقد والتحليل والتنوير والفكر، وكان مثالا للمثقف الواعي المحب لوطنه.



يذكر أن د.جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، ولد في 25 مارس لعام 1944 في المحلة الكبرى، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في يونيو 1965، ليستكمل دراسته العليا بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، عمل أستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة استكهولم في السويد، وجامعة وسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة».



في غضون ذلك، أكدت مصادر ثقافية أن صلاة الجنازة على د.جابر عصفور السبت بعد صلاة الظهر بمسجد صلاح الدين بالمنيل ثم التوجه لجامعة القاهرة لتشييع الجنازة من الجامعة قبل التوجه لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.