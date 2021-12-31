دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية اللجنة الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال مؤكدا أن صبر الشعب الفلسطيني نفد بسبب «الواقع المرير المستمر» منذ قرابة ثمانية عقود.



وقال عباس في كلمة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي تصادف السبت إن «الذكرى تأتي في ظروف بالغة الدقة والصعوبة جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تعميق ممارساته القمعية والاضطهاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني ونهب الأرض والثروات الطبيعية».



وأكد رفض الشعب الفلسطيني لكل الممارسات الإسرائيلية من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم في القدس واقتلاع أشجار الزيتون وحرق الحقول والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء ومواصلة حصار قطاع غزة.



وقال عباس «نقول لإسرائيل وقادتها ومستوطنيها ومتطرفيها بأننا لن نقبل ببقاء احتلالكم ومستوطناتكم على أرضنا مهما كانت التضحيات ولقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود، كما لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية».



وأضاف «وفي الوقت نفسه فإننا نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل في إطار مؤتمر دولي يعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس».



وتابع «نجدد التأكيد اننا لن نقبل ببقاء الاحتلال للأبد لذلك فقد دعونا لعقد مجلس مركزي فلسطيني مطلع هذا العام لتدارس آخر التطورات واتخاذ القرارات الحاسمة الضرورية لمواجهة هذه الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وارضنا».



وأكد عباس مواصلة الجهود لتوحيد الشعب الفلسطيني وأرضه وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية.



ويحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة - انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965.



من جهة أخرى، دانت الحكومة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان صحافي «ندين هذه الجريمة البشعة» مشيرا إلى أن مقتل أمير ريان (36 عاما) من قراوة (بني حسان) قرب مدينة (سلفيت) يأتي في إطار «استمرار سياسة القتل لأجل القتل التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية».



ومن جهتها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحادث بأنه «جريمة» محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.



وقالت في بيان صحافي إن الحادث «جزء لا يتجزأ من جرائم الإرهاب الإسرائيلي ومنظماته المسلحة المتواصلة منذ بداية القرن الماضي حتى يومنا هذا».



وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بموافقة ومباركة المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.



كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.



وكان الشاب الفلسطيني ريان أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب مدينة (سلفيت) بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين بسكين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية تأكيدها ان أحدا من الجنود لم يصب.