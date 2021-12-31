مبارك الخالدي



حقق الكويت بعشرة لاعبين فوزا غاليا على فريق النصر بهدف دون رد في المباراة التى جمعتهما على ستاد نادي الكويت مساء اليوم الجمعة في ختام الجولة السابعة لدوري stc الممتاز.



وبهذا الفوز رفع الابيض رصيده الى 16 نقطة وتجمد رصيد النصر عند 9 نقاط. وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح مهدي برحمة (80).



وكان الكويت قد اجبر على اللعب منقوصا منذ الدقيقة الثانية من المباراة بعد تعرض الحارس حميد القلاف للطرد المباشر.

وجاء الشوط الأول متكافئا ولم يستثمر العنابي النقص العددي، في حين حافظ الابيض على توازنه.



وفي الشوط الثاني كان الكويت هو الاخطر وصاحب المبادرة.



ومن هجمة عكسية اهدر مشعل فواز اخطر الفرص بعد ان وضعه عدي الصيفي في انفراد مع الحارس لكنه سدد الكرة ضعيفة.

وتحصل سامي الصانع على ركلة جزاء نفذها برحمة بنجاح.



وشهدت المباراة شدا عصبيا بعد طرد محترف النصر سانج بيير لحصوله على البطاقة الثانية لتنتهي المباراة بفوز غال للأبيض .