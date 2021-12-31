

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، عن تدشين مشروع الربط السككي بين إيران والعراق بحلول شهر يناير عام 2022، ما سيسمح بإنشاء طريق بري من إيران إلى سورية عبر العراق، بحسب تقرير لموقع "عنب بلدي". .



ووقع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، خلال زيارته إلى العراق، اتفاقًا مع الجانب العراقي، يقضي ببدء الأعمال التنفيذية لمشروع الربط السككي بين شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بعد توقف دام 20 عامًا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” .



ووفقًا لوكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية، فبإنشاء هذا الخط، ستسمح شبكات السكك الحديدية الموجودة في العراق، بربط إيران بسورية، في طريق يمر من البصرة إلى بغداد ومنها إلى مدينة القائم على الحدود العراقية-السورية.



وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأمريكية الموجودة في التنف، وقوات المعارضة السورية، كانت تشكل عائقًا أمام المشروع، لكن المسار الحالي سيمر من القائم إلى دمشق عبر محافظة حمص.



ويأمل الإيرانيون أن يحقق المشروع فوائد سياسية واقتصادية واستراتيجية لهم، ففي حال إنجازه، يمكن أن يشكل جزءًا من طريق تجاري يمتد من الصين وآسيا الوسطى إلى تركيا وأوروبا، مرورًا بإيران والعراق وسورية.