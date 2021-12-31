أفادت تقارير إعلامية ان مايقارب من ألفي قاصر غير مصحوبين بذويهم تقدموا بطلب للحصول على اللجوء في هولندا ومعظمهم سوريون.

وفي تقرير لصحيفة "Trouw" ترجمه موقع "زمان الوصل" فإن 1916 قاصرا أجنبيا تقدموا بطلبات لجوء حتى نوفمبر في هولندا، في رقم تضاعف عما كان عليه في عام 2020، حيث اشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة والجنسية (IND)، في عام 2020 الى نحو 986 طالب لجوء.

وكشفت الإحصائية أن غالبية الشباب يأتون من سورية بنسبة 47 في المائة، تليها إيريتريا بنسبة11 في المائة، والصومال 8 في المائة، مشيرة إلى أن طالبي اللجوء تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا.

وذكرت الصحيفة أنه لا يمكن استيعاب مجموعة الشباب الذين يصلون إلى هولندا بمفردهم في مراكز طالبي اللجوء العادية، لذلك يعيشون في ملاجئ صغيرة الحجم معدة خصيصًا لهم، حيث يتم الإشراف عليهم، فيما يذهب الأطفال دون سن 15 عامًا إلى أسرهم أو أقاربهم في هولندا، ومع ذلك، وبسبب الزيادة الهائلة في عدد القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، هناك نقص في أماكن الاستقبال لهذه المجموعة.

ويضيف التقرير ليس من الواضح سبب الزيادة الكبيرة في عدد الشباب الذين يسافرون بمفردهم، ويتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في هولندا.

ويوضح أن الشباب قرروا الذهاب بمفردهم، بحثًا عن حياة أفضل أو لأن حياتهم في خطر، ولكن يمكن أيضًا أن يرسل الآباء أبناءهم قبلهم إذا كان الطفل يحمل تصريح إقامة، فيمكن لبقية أفراد الأسرة القدوم إلى هولندا أيضًا.

وتشير الصحيفة إلى أن الأطفال "الإريتريين" غالبًا ما يغادرون دون إبلاغ عائلاتهم، بينما تستعد العائلات السورية للرحلة معًا بشكل جيد.