ناصر العنزي



واصل السالمية حصد النقاط وحقق فوزا صعبا على اليرموك بهدف نظيف في ختام الجولة السابعة من دوري stc الممتاز اليوم الجمعة، ورفع بذلك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وبقي اليرموك في المركز الأخير بثلاث نقاط، وسجل الهدف البرازيلي باتريك فابيانو من ركلة جزاء صحيحة "84".



ووجد السماوي صعوبة في تحقيق الفوز بعدما أغلق عليه الخصم الطرق المؤدية إلى مرماه حتى وقت متأخر من المباراة بعد ما ظن لاعبوه ان المباراة ستكون سهلة رغم أن المدرب محمد إبراهيم لعب بضغظ هجومي مكون من فاباينو وحسين الموسوي ونايف زويد ومبارك الفنيني، ولكن لم تكن تحضيرات خط الوسط دقيقة وشابها التعجل وعدم التركيز، ولكن تدخل نايف زويد الشخصي حقق لفريقه ركلة جزاء بعدما راوغ المدافعين بمهارة وأحسن فابيانو في تنفيذها.



ولا شك انه فوز في محله ودفع بالسالمية إلى المنافسة على المقدمة لكنه درس للاعبين بعدم التقليل من الخصم.

فيما يستحق لاعبو اليرموك الإشادة بعد ما قاوموا طويلا بفضل تماسك الدفاع وكانوا أقرب للتعادل لولا ركلة الجزاء المتأخرة.

أدار المباراة الحكم عمار أشكناني وجاءت قراراته سليمة.