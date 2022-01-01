الخرطوم- وكالات: أغلق سودانيون مناهضون للحكم العسكري طرقا في الخرطوم الجمعة احتجاجا على قمع قوات الأمن لتظاهرات الخميس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وموجة من الاعتقالات.



وقتلت قوات الأمن السودانية أربعة متظاهرين الخميس في أمّ درمان بحسب بيان للجنة الأطباء المركزية .



وقضى شخص خامس متأثرا بجروحه الجمعة غداة إطلاق النار عليه في وسط الخرطوم.



واتّهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون المتظاهرين بالعصي.



وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.

أمّا الشارع فيردّد باستمرار أنه لن يستسلم رغم العنف.



وقطع المحتجون الجمعة الشوارع الرئيسية في الخرطوم بحري شمال العاصمة وفي بري والمعمورة شرق العاصمة مستخدمين الحجارة وجذوع الأشجار وباحراق الإطارات القديمة، احتجاجًا على عنف القوات الأمنية، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وبحسب المتظاهرين، لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.



من جهته، قال مستشار البرهان العميد الطاهر أبو هاجة لوكالة الأنباء السودانية الرسمية إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هي إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت"، مضيفاً أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".



غير أن سقوط ضحايا وعشرات الجرحى الخميس والجمعة، فضلًا عن الاعتداءات على صحافيين من قناتيْ "الشرق" و "العربية" وقطع الاتصالات، أثارت تساؤلات عن نوايا السلطة الجديدة التي يهيمن عليها الجيش.



وأعلن عبد الباقي عبد القادر الذي سماه البرهان أخيرا عضوا في مجلس السيادة الانتقالي نيته الاستقالة.



وقال في رسالة رسمية "أرسلت رسالة إلى مدير مكتب السيد رئيس المجلس السيادي لتحديد موعد معه لتقديم استقالتي"، مضيفًا "السبب هو استمرار التعامل العنيف مع المتظاهرين".



وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إنه "منزعج للغاية" من أعمال العنف التي حصلت ضد المتظاهرين، بينما احتجت السفارات الغربية على سقوط قتلى وانقطاع الاتصالات والهجمات على وسائل الإعلام.



وأعلن الحزب الشيوعي السوداني أنه "يُدين بشدّة القمع الدموي"، مطلقًا "الدعوة للعمل على تحريك تضامن دولي لوقف القمع الدموي، ولإطلاق السراح الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخصوصا قيادات لجان المقاومة".



من جانبها، أفادت الشرطة السودانية عن إصابة 297 شخصًا "بينهم 49 شرطيا"، متهمة بعض المتظاهرين بالسعي إلى "تحويل عرض سلمي إلى اشتباكات مع القوات الأمنية".