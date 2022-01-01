امير زكي

أكد مصدر امني نجاح خطة وزارة الداخلية في تأمين احتفالات العام الجديد، مشيرا إلى أن تعليمات وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف تضمنت عدم التضيق على المواطنين والمقيمين وان تكون الحملات الامنية في أضيق حدود ممكنة .

واضاف المصدر ل « الأنباء» انه لا توجد مشاكل او قضايا تذكر باستنثاء قضايا اعتيادية مع نهاية العام 2021 وبدء العام 2022 .

وكان وكيل الوزارة جال في معظم محافظات الكويت للإشراف على الانتشار الأمني وتوزيع القوة ،كما قام مدراء الامن في محافظات الكويت الست بجولات مشابهة والانتشار في المجمعات وعدة مناطق شهدت احتفالات تزامنت مع بدء العام الجديد الى جانب ملاحقة مجموعات شبابية قامت بالاستهتار وتوقيفهم، وتمت إحالة مركباتهم الى كراج الحجز .