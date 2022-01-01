فرص مميزة للمبادرين في أنشطة المأكولات الخفيفة وصالونات الحلاقة والأحذية والحقائب والهدايا والكماليات

طارق عرابي



في إطار سعيه لتوفير فرص استثمارية للمبادرين، كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن توجه الصندوق للتعاون مع القطاع التعاوني بالكويت، وذلك بهدف إفساح المجال أمام المبادرين للدخول والاستثمار في هذا القطاع الناجح.



وأضاف المصدر أن القطاع التعاوني في الكويت يعتبر أحد أهم وأكبر المنافذ التسويقية، لاسيما أن عدد الجمعيات التعاونية يصل حاليا إلى 75 جمعية تعاونية استهلاكية موزعة على جميع المحافظات، إضافة إلى اتحادين وجمعيتين نوعيتين و3 جمعيات انتاجية، ما جعلها تشكل جناحا ثالثا لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.



وقال إن الصندوق نجح في الحصول على فرص مميزة للمبادرين العاملين في أنشطة مختلفة منها على سبيل المثال (نشاط المأكولات الخفيفة، صالونات الحلاقة، الاحذية، الحقائب، الهدايا والكماليات)، فيما يتم التنسيق مع جمعيات أخرى للدخول في أنشطة جديدة ضمن الانشطة الاجتماعية التي توفرها الجمعيات التعاونية للمستثمرين، سواء من خلال الأسواق المركزية أو الافرع التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق السكنية بالكويت.



وأكد المصدر ان الصندوق نجح في توفير هذه الفرص مقابل قيم استثمارية رمزية، ما يفسح المجال أمام المبادر للانطلاق بنشاطه التجاري ضمن واحدة أو أكثر من الجمعيات التعاونية التي تستقطب آلاف المستهلكين من مواطنين ومقيمين بشكل يومي.



ولضمان تحقيق العدالة بين المبادرين، أوضح المصدر أنه سيتم طرح الفرص المتاحة من خلال نظام المزايدة، بما يتيح لكل مبادر التقدم وتقديم عرضه في أجواء من الشفافية، علما بأن الصندوق وفر 5 فرص في المرحلة الحالية في كل من جمعية (الرميثية وأبوفطيرة والنعيم).