عادل الشنان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن نائب مدير عام «السكنية» لشؤون التنفيذ م. راشد العنزي أصدر قرارا بتشكيل لجنة استلام ابتدائي لأعمال إنشاء وإنجاز مبنى المجمع التجاري نموذج 7 ضمن أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في القطعة 2 من مشروع الوفرة الإسكاني، وذلك بعد موافقة إدارة مشاريع المنطقة الثالثة على رأي المهندس المقيم للمشروع بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الجزئي.



وذكرت المصادر أن اللجنة تتكون من مدير إدارة مشاريع المنطقة الأولى كرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة التصميم ومدير إدارة ضبط الجودة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومراقب الأعمال الكهربائية والميكانيكية بالمنطقة الثالثة والمهندس المقيم للمشروع، ومندوب عن وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة والخدمات)، إضافة إلى محمد البلوشي مقررا للجنة.



وستجتمع اللجنة للاجتماع في غرفة الاجتماعات بمكتب المهندس المقيم بموقع العقد يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022، وذلك للقيام بمعاينة الأعمال بغرض الاستلام الابتدائي الجزئي ثم ترفع اللجنة توصياتها إليه بصفته نائب المدير العام لشؤون التنفيذ للاعتماد ويخطر المتعهد والجهات المعنية كتابيا بموعد خروج اللجنة للمعاينة وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإتمام أعمالها كما يجب التوقيع على محضر المعاينة من الأعضاء بعد المعاينة مباشرة وعلى إدارة الخدمات (شعبة النقليات) تسهيل مهمة انتقال اللجنة إلى موقع المشروع.