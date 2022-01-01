وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية للسنوات الخمس المقبلة والإجراءات التي اتخذتها لتعزيز المخزون المحلي؟



2- ما المشاريع التي تدعمها الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية؟ وما السياسة التي اتبعتها الهيئة في اختيار مشاريعها ودعمها في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي؟



3- كم نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية المدعومة؟



وتابع قائلا: تعد الحدائق العامة المتنفس والمتنزه لأفراد المجتمع حيث يستطيعون قضاء أوقات فراغهم فيها وممارسة هواية المشي وأنواع الأنشطة الرياضية المتوافرة فيها وتسلية أبنائهم بالألعاب المسلية الموجودة فيها.



وتفتقر منطقة الفنيطيس للتشجير والحدائق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



4 - ما خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجير وإنشاء حدائق في منطقة الفنيطيس؟ وما الجدول الزمني المحدد لذلك؟ وكم عدد الحدائق التي ستنفذها في المنطقة؟